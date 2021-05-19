В Кремле пока не планируют делать обязательной прививку от коронавируса

Вопрос об изменении законодательства для этого не прорабатывается, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков агентству РИА Новости. О возможной принудительной вакцинации заговорили сегодня после высказываний зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он допустил подобную практику в интересах государства и большинства населения.