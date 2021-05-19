В США хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили почти половина граждан страны

Сейчас в стране проживают почти 330 миллионов человек. По данным Панамериканской организации здравоохранения, прививки сделали подавляющее большинство жителей в возрасте старше 85 лет. Как результат, по словам экспертов организации, в Соединенных Штатах наблюдается резкое улучшение ситуации с заболеваемостью. В то же время, в организации здравоохранения обращают внимание на неравноправие в распределении вакцин в регионе. Подавляющее большинство препаратов получают в США и всего 3% — латиноамериканские страны.

