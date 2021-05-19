Bloomberg: Госдепартамент США подтвердил, что не планирует вводить санкции против оператора проекта «Северный поток–2»

Госдепартамент США, как передает агентство Bloomberg, подтвердил, что не планирует вводить санкции против оператора проекта «Северный поток – 2». Об этом говорится в докладе американскому Конгрессу, который представлен сегодня. В документе отмечается, что компания Nord Stream 2 AG попадает под санкции в соответствии с американскими законами, однако, их действие будет приостановлено, — отмечает агентство. Накануне интернет-издание Axios писало, что Белый дом также не собирается вводить запретительных мер против главы компании Маттиаса Варнига. В американской администрации намерены сослаться при этом на национальные интересы.