Генпрокуратура штата Нью-Йорк начала уголовное расследование в отношении концерна Трампа

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала уголовное расследование в отношении концерна бывшего президента США Дональда Трампа. До этого против компании Trump Organization велось гражданское расследование. Эта структура контролирует недвижимость и другие активы миллиардера. Расследование ведется по статье о мошенничестве, — сообщили представители прокуратуры. Компания Трампа оказалась в центре внимания после того, как бывший адвокат президента сказал на слушаниях в Конгрессе о том, что структуры Трампа завышали стоимость его активов ради ссуд и налоговых льгот.