Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит жалобу на интервью Собчак с Виктором Моховым

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит жалобу на интервью журналиста Ксении Собчак с жителем Рязанской области Виктором Моховым, которого пресса называет также «скопинский маньяк». Автор обращения в коллегию считает, что фильм Собчак, который появился в марте, наносит моральный вред бывшим жертвам Мохова. Когда именно пройдет рассмотрение жалобы, пока не уточняется. Ранее фильм уже вызвал скандал в связи с некоторыми высказываниями Мохова. Интервью с ним привлекло внимание депутатов Госдумы, которые попросили тюремное ведомство и Генпрокуратуру о проверке материала. Кроме того, дать оценку словам Мохова поручил своим подчиненным и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Общественная коллегия по жалобам на прессу является независимой структурой и неправительственной организацией, которая рассматривает информационные споры, связанные с публикациями в СМИ.

