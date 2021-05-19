Суд в Петербурге обязал Bellingcat выплатить почти 350 тысяч рублей одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса

Суд в Петербурге обязал расследовательскую группу Bellingcat и нескольких ее участников выплатить почти 350 тысяч рублей одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса. Игорь Безлер подал иск в связи с рядом статей, в которых его обвиняли в причастности к гибели малазийского боинга. Как сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Безлер требовал с ответчиков полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.