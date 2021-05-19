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Эксклюзив Эха 19:26, 19 мая 2021

Платошкин обжалует решение суда, который сегодня приговорил его к 5 годам условно

Как заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог и историк Николай Платошкин, он обжалует решение Гагаринского районного суда, который приговорил его сегодня к 5 годам условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 700 тысяч рублей.

«Мы будем этот приговор обжаловать, потому что я ни в чем себя виновным не считаю. Фабула обвинения такова – «Платошкин призывал к законным акциям, но подразумевал под этим массовые беспорядки». Это какой-то абсурд и сюрреализм. А когда я говорил, что у нас не хватает в больницах коек, оказывается, теперь у нас это подсудное дело. Это теперь распространение заведомо ложных сведений. Они ссылались на то, что я не указывал источники этой информации. Я все эти доказательства представил – это источники Интерфакс, РИА-Новости. На что они мне сказали, что предоставленные сведения Платошкиным из СМИ, подтверждающие его высказывания, для суда ни о чем не говорит», — рассказал он.

Н.Платошкин убежден, что весь процесс затеивался для того, чтобы вывести его из общественного пространства и не допустить к выборам в Госдуму.

«Никто и не скрывал из тех, кто фабриковал против меня уголовное дело, что меня нужно было вывести из общественного пространства. Мне специально пришили тяжкую статью, потому что она предполагает в виде наказания — домашний арест. А отсутствие возможности общения с людьми хуже, чем СИЗО, потому что там передавать письма даже нельзя, надо сидеть и молчать», — отметил он. Прокуратура просила 6 лет реального срока. Судья дала 5 лет условного и штраф 700 тысяч рублей, при том, что в просьбе прокурора фигурировала сумма штрафа — 500 тысяч.

«Видимо для тех товарищей, которые это делают, деньги тут главное. Плюс они постановили и все, что изъяли у моей гражданской жены – компьютеры камера, 13 тысяч долларов и 200 тысяч рублей – вот это все обращено в доход государства. Теперь у нас с бюджетом будет все хорошо», — отметил Н.Платошкин.

Судимость, как добавил политик, лишила его возможности преподавать в вузе, но это не станет препятствием для его политической деятельности.

«Судимость лишает меня работы, потому что я был завкафедрой в московском вузе. Мне нельзя преподавать. А что касается моей политической деятельности, ничего не поменялось. Я как был в оппозиции к существующей власти, я так и нахожусь. Они меня лишили возможности баллотироваться в Госдуму, а я думаю, ради этого весь сыр бор и затевался. Я окажу всю поддержку, которая у меня есть реальным кандидатам от оппозиции на выборах в Госдуму, причем не только левым, я считаю, что всем надо объединяться. Сейчас речь идет о честной оппозиции, которую в случае избрания нельзя будет нагнуть. И если я здесь чем-то могу быть полезен, пожалуйста, обращайтесь», – подчеркнул Н.Платошкин.

Политик выразил благодарность всем, кто его поддерживал в этот период его нахождения в СИЗО.
«Я на свободе только полтора часа, и прежде всего я хотел бы выразить благодарность «Эху Москвы», Максиму Шевченко, КПРФ и миллиону людей, которые не дали морально сломаться за этот период. Было масса людей, которых я не знаю, а они приезжали к отцу огород вскопать. Это дорогого стоит. Всем огромное спасибо!», — заключил Н.Платошкин.


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