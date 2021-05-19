Астрахань и область накрыла песчаная буря

Облако пыли пришло из Калмыкии. Многие жители города пишут, что подобные явления они наблюдали в Астрахани в первый раз в жизни. Порывы ветра составляли до 20 метров в секунду. МЧС призывает жителей области быть внимательнее, избегать деревьев и электропередач, обходить шаткие конструкции. В ведомстве предупреждают, что сильный ветер ожидается также и ночью.

Скорая помощь медицины катастроф выехала к многоэтажному жилому зданию в Астрахани, где вместе с человеком обвалился балкон во время пыльной бури, сообщает главк МЧС РФ по Астраханской области в среду.