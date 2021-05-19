Группа из Исландии Gagnamagni больше не примет в этом году участие в шоу и репетициях на Евровидении

Причиной стало заболевание коронавирусом одного из участников коллектива.

О заражении стало известно после получения положительного теста на COVID-19, сообщил в своем твиттере лидер группы Дади Фрейр, отметив, что это произошло, несмотря на то, что все музыканты были осторожны и соблюдали правила. По его словам для всего коллектива это означает запрет на участие в прямых эфирах и других публичных мероприятиях. Делегация Исландии заявила, что шокирована произошедшим. Однако с конкурса представителей страны не снимают. В эфире будет использована запись второй репетиции.

За все время пребывания на Евровидении музыканты уже общались с огромным количеством людей и дали множество интервью.

Ранее на карантине оказалась польская делегация, это произошло после положительного теста на коронавирус одного из ее членов. В итоге анализы повторно обязали сдать всех приехавших представителей команды. Результат пришли отрицательные. Теперь делегацию ждет повторное тестирование и только если и после него ни у кого больше не обнаружат коронавирус, представители Польши вновь смогут принимать активное участие во всех публичных мероприятиях Евровидения.