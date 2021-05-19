Бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Огасеняна приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы

Его признали виновным в получении взятки при строительстве «Газпром-Арены».

Марата Оганесяна за получение взятки приговорили к минимальному сроку и к штрафу в 20 миллионов рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, прокурор просил для него 16 лет колонии и штраф в 60 миллионов. Из дела Оганесяна исключили мошенничество, также как и то, что преступление совершила организованная группа. Приговоры получили еще 7 человек. Следствие утверждало, что во время строительства стадиона на Крестовском острове подсудимые похитили 50 миллионов рублей, аванс на информационное табло. Большая их часть ушла на взятку Оганесяну и бывшему заместителю председателя комитета по строительству Петербурга Александру Янчику. Его приговорили к пяти годам колонии. Также суд решил, что Оганесян оказывал за деньги помощь в получении контрактов на художественную подсветку стадиона на Крестовском острове и на строительство школы на Мебельной улице. В ходе всего многолетнего следствия Оганесян не признавал вину. Однако в прениях передумал, но отказался давать показания. Он провел в следственном изоляторе четыре с половиной года. Таким образом, в колонии строгого режима бывший вице-губернатор останется на один год.

За последнее время Марат Оганесян стал первым чиновником Смольного такого высокого уровня, который получил реальный срок лишения свободы.