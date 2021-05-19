Андрей Шмаров уходит с должности главного редактора газеты «Ведомости»

Он работал там чуть больше года.

Решение о прекращении трудового договора принято по соглашению сторон, и руководитель издания сменится уже завтра. Об этом сказано в объявлении на сайте газеты. Почему именно Андрей Шмаров уходит из «Ведомостей» — там не уточняется. Сам бывший главный редактор пока не говорил ни о произошедшем, ни о своих дальнейших планах.

Шмаров работал на этой должности с апреля прошлого года. Его назначили после того, как газету купило акционерное общество «Саппорт». Многие сотрудники «Ведомостей» были против этого решения и вскоре ушли. Они обвиняли главного редактора в цензуре. Таким образом они расценили, например, мораторий на публикации на основе материалов социологов «Левады-центра», признанного российскими властями иностранным агентом. Сам Шмаров назвал это редакционной политикой.

Уже с завтрашнего дня исполняющим обязанности главного редактора станет Ирина Казьмина. С сентября прошлого года она занимает пост заместителя генерального директора по редакционному развитию «Бизнес Ньюс Медиа», а до этого работала на разных позициях в «Ведомостях», в газете «Коммерсант» и в журнале Forbes.

Ранее сотрудники, которые ушли из «Ведомостей» после прихода туда Шмарова, основали интернет-издание VTimes. На прошлой неделе российские власти признали его иностранным агентом.