В Госдуму внесен законопроект о едином механизме измерения интернет-аудитории

Автором стал депутат от «Единой России» Антон Горелкин. По его мнению, существующие на сегодняшний день платформы пользуются методами, которые порой несопоставимы друг с другом. Как следует из документа, власти получат право требовать от любых сайтов, в том числе и СМИ, использовать утвержденный счетчик аудитории и передавать данные государству. Официально власти хотят таким образом бороться с пиратством. В то же время, как писал журнал Форбс со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, правительство хочет узнать, что именно смотрят россияне в интернете, особенно в преддверии думских выборов.