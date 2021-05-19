В газете «Ведомости» сменился главный редактор

Андрей Шмаров, чье назначение год назад сопровождалось скандалами, покидает свой пост. Как сообщается на сайте самого издания, договор с ним расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Новым руководителем стала Ирина Казьмина. До этого она занимала пост заместителя директора по редакционному развитию. Шмаров проработал в «Ведомостях» чуть больше года. Прошлым летом, в знак несогласия с его назначением, часть коллектива покинула газету.