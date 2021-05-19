Путин и Си Цзиньпин в формате видеоконференции дали старт строительству новых энергоблоков на двух АЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате видеоконференции дали старт строительству новых энергоблоков на двух АЭС в Китае. Лидеры двух стран договорились продолжать сотрудничество в атомной сфере. По словам Путина, новые проекты АЭС внесут вклад в энергобезопасность Китая. Путин добавил, что у России и Китая будет еще много амбициозных и успешных начинаний.