В Нижнем Новгороде конфликт вокруг музея-квартиры Андрея Сахарова

Из музея увольняются сотрудники. Среди них — главный хранитель Марина Шайхутдинова. По ее словам, музей сейчас закрыт из-за ремонта, который новое руководство обещало закончить к столетнему юбилею Сахарова.

В свою очередь, директор музея Елена Ерышева сказала «Эху Москвы», что ремонтные работы проходят по графику. Ремонт должен закончиться 30 июня. По словам Ерышевой, вопрос о будущей экспозиции будет обсуждаться в середине июня.

Ранее стало известно, что московские власти не согласовали проведение выставки к столетию академика. Об этом сообщили в Сахаровском центре, который, напомним, российские власти считают иностранным агентом.

Политолог Кирилл Рогов считает, что фигура самого Андрея Сахарова неудобна сегодняшней российской власти. По словам Рогова, как идеолог свободы, Сахаров – враг Путина и враг режима.