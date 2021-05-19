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Эксклюзив Эха 18:19, 19 мая 2021

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении поправки в закон о СМИ

Они вводят ответственность для средств массовой информации, которые процитировали недостоверные данные другого издания. До сих пор претензии можно было предъявить только к первоисточнику, теперь отвечать перед законом будут журналисты, которые цитировали сообщение, если власти не смогут установить и привлечь к ответственности главного редактора СМИ-первоисточника. Как пояснил ТАСС, один из авторов законопроекта, «единоросс» Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

Ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова сказала «Эху», что поправки, прежде всего, угрожают главным редакторам издания. «Этой новой поправкой не решают правовой проблемы, которая была бы на практике. У нас не было случаев, когда бы возникала на практике коллизия, которая явно основывается на том, что это несовершенная норма и ее надо править. Всегда, если есть редакция, которая является первоисточником, продолжает работать, всегда можно было привлечь к ответственности ее, а также главный редактор и редакция, которые ссылаются на своих коллег и отсылает читателя к более ранней публикации по этой теме. А сейчас с этими новыми поправками становится основным объектом риска становится именно главный редактор», — сказала юрист. По словам Г.Араповой, как правило, главные редакторы, ранее не привлекались к ответственности по гражданским искам против редакции, связанных с распространенным контентом. «Главный редактор раньше оставался неким иммунитетом, когда он мог спокойно без лишнего давления руководить редакцией и принимать решения относительно распространения тех или иных материалов. Сейчас же законодатели нам говорят, что, если они не найдут главного редактора, они будут привлекать к ответственности редакцию, которая цитирует. По сути они возлагают ответственность за публикацию всех текстов именно на главного редактора. Получается, что пока главный редактор жив, пока человек, работавший им в 90-х, в 2000-х, он может быть привлечен к ответственности за публикацию любого текста, который вышел пока он редакторствовал. Это вообще нелогично. Получается такой «Дамоклом меч», который будет висеть над руководителем любого СМИ», — отметила она. По мнению Г.Араповой, это «серьезное вторжение в творческую самостоятельность главного редактора, как человека, который принимает решение», он становится более уязвимым. Г.Арапова добавила, что ни в одном законодательстве мира такого положения нет.

Стоит напомнить также, что российские власти считают «Центр защиты прав СМИ» иностранным агентом.


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