Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в редакции. Сегодня его последний день в этой должности, — сказал собеседник агентства. Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора в марте 2020 года и в мае утвержден в должности, несмотря на возражения журналистов. Они обвиняли Шмарова в цензуре и вмешательстве в редакционную политику. В результате из «Ведомостей» уволилась значительная часть журналистов и все заместители главного редактора.



Как уточнили в редакции, решение о прекращении трудового договора принято по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного редактора с 20 мая назначена Ирина Казьмина.