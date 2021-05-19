Лидер движения «За новый социализм» Платошкин получил 5 лет условного срока по делу о склонении к массовым беспорядкам

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил 5 лет условного срока по делу о склонении к массовым беспорядкам. Такой приговор вынес Гагаринский суд Москвы.

Поддержать Платошкина у здания суда пришли несколько десятков человек. В руках у них были плакаты с фотографией политика и требованием его освободить, а также красные флаги, в том числе советские. До определенного времени люди вели себя тихо, однако затем на протяжении почти 3 часов, которые судья Ольга Арбузова оглашала приговор, скандирования были слышны регулярно, даже на 5 этаже, где и проходило заседание.

Судья сочла Платошкина виновным не только в склонении к массовым беспорядкам, но и в распространении ложной информации. По версии гособвинения, в своих роликах в YouTube лидер движения «За новый социализм» призывал участвовать в протестах, несмотря на коронавирусные ограничения: в частности, против поправок к Конституции и за отставку президента Владимира Путина. Как отмечается, Платошкин призывал подавать заявки на митинге. На момент его задержания почти год назад на его YouTube-канале было почти 500 тысяч подписчиков. Сам политик свою вину не признавал.

Весть о том, что Платошкину дали условный срок и штраф в 700 тысяч рублей, собравшиеся у суда встретили криками «Победа». Правда, адвокат политолога Александр Обозов не исключил, что с приговором Платошкин не согласится.

Сам Платошкин после выхода из суда начал обниматься со своими сторонниками и выступил перед ними с пламенной речью, которая постоянно прерывалась скандированиями.

Изначально же гособвинение требовало для Платошкина 6 лет реального заключения. Однако суд счел возможным не подвергать политика изоляции. Из-под домашнего ареста, под которым он находился ровно год, Платошкина выпустили под подписку о невыезде.