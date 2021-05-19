Российские власти впервые дали понять, что прививки от коронавируса могут стать обязательными

Об этом, в частности, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам Медведева, отрицательное мнение о вакцинации наносит колоссальный вред и задача власти – следить за тем, чтобы это не переходило грань дозволенного и в некоторых случаях «просто вмешиваться в эти процессы».

Руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский сказал «Эху Москвы», что россиян не могут заставить делать прививки. «Такие меры должны быть тогда, когда у нас будет похоже что-то на чуму. А коронавирус явно не тянет на такой уровень. Кроме того, очень много вопросов по вакцине, потому что все коронавирусы они очень быстро мутируют, и по состоянию на месяц назад было 5 тысяч мутаций только зарегистрированных. А то, что у нас сейчас не закончена третья фаза исследований «Спутника»», — сказал он. По словам А.Саверского, возникает два «правовых режима одновременно». «С одной стороны клинические исследования, которые как раз должны установить эффективность и безопасность вакцины. А до того, как эпидсезон не закончен еще, он в разгаре, говорить об эффективности можно позже, вот он у нас эпидсезон заканчивается и где-то в июне мы можем увидеть — действует ли вообще вакцина. А мы знаем, что вакцинированные люди болеют». – посянил он. А.Саверский добавил, что в России низкий уровень вакцинации, потому что население не доверяет российским вакцинам. «Это предложение обязательной вакцинации, когда 80 % населения говорят, что они не хотят вакцинироваться добровольно, и это как-то странно звучит немного не вовремя и невпопад. По закону об иммунопрофилактике у нас есть право на отказ. Правда, там есть последствия, типа нельзя выезжать за границу, если это установлено правилами. На определенные виды работ можно не попасть. Такие риски», — отметил он. По мнению А.Саверского, государство в этой ситуации может действовать «только уговорами», разъяснением этих рисков. «Люди их должны отчетливо понимать и видеть. И кроме того, они должны видеть, что вакцина эффективна и безопасна», — подчеркнул он.

По официальным данным, полностью привились от коронавируса чуть более 9 миллионов россиян.

Полтора месяца назад этот показатель был почти в два раза ниже, — отмечает РБК. При этом часть регионов, включая Москву, не предоставили свежих данных о втором этапе вакцинации. Наиболее активно прививаются на Чукотке, на последнем месте – Дагестан.

Вакцинация может стать обязательной лишь для отдельных категорий граждан – медиков, социальных работников, педагогов, — сказал «Эху Москвы» член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Всемирная организация здравоохранения ранее выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. По мнению ВОЗ, необходимо убеждать людей в полезности вакцинации, давать максимум информации и позволить решать самостоятельно.

В США, где до сих пор сложная ситуация с коронавирусом — страна на первом месте в мире по числу заражённых и умерших – разные штаты по-своему мотивируют людей вакцинироваться. К примеру, в Огайо проводят лотерею: среди недавно привитых взрослых жителей каждую неделю разыгрывают один миллион долларов, а будущие абитуриенты могут выиграть стипендию на бесплатное обучение в лучших вузах. В Западной Вирджинии и Мэриленде каждому привитому человеку дарят чек на 100 долларов. В Лос-Анджелесе вакцинированным выдают по бесплатному пакету с фруктами и овощами. В Нью-Джерси за прививку можно получить бесплатное пиво.

Мотивируют своих граждан и власти других государств. В Израиле людям, сделавшим прививку, раздают продукты и соки. В школах проводят соревнования по вакцинации, где можно выиграть билеты на культурные и спортивные мероприятия. В Китае тем, кто сделает прививку, обещаны купоны на поход в магазин или корзинка яиц. В крупнейшем городе Арабских Эмиратов Дубае некоторые рестораны предлагают скидки клиентам, получившим две дозы вакцины. В Сербии, люди привившиеся от коронавируса, получат по 25 евро.

Россиян тоже пытаются мотивировать. К примеру, в Уфе разыгрывают ценные призы среди вакцинированных, в том числе квартиру. На Чукотке пенсионерам после вакцинации обещали выплатить по две тысячи рублей. Программа поощрения пожилых людей есть в Москве. Жителям старше 60-ти лет, сделавшим прививки, мэр обещал купон на тысячу рублей или баллов. Потратить их можно будет в аптеках и магазинах.

В некоторых странах на людей все же воздействуют с помощью запретов. В частности, в Саудовской Аравии без справки о прививке с 1 августа нельзя будет посещать госучреждения и культурные заведения.

Писатель Виктор Ерофеев против того, чтобы вакцинировать людей насильно. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Сам Ерофеев сторонник прививок и вакцинировался от коронавируса.