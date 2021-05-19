Депутат Куринный считает, что решение об обязательности прививок принимает главный санитарный врач РФ

Член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный прокомментировал в эфире «Эха Москвы» высказывание Дмитрия Медведева об обязательности вакцинирования от коронавируса. Он сказал, что подобные решения должен принимать главный санитарный врач РФ.

«Медведев известный «эпидемиолог», это его мнение. Но это должно быть заключение главного врача Роспотребнадзора по субъектам РФ», — сказал он.

А.Куринный отметил, что есть определенные категории граждан, для которых прививки являются обязательным, но тогда речь идет о проверенных вакцинах.



«С точки зрения обязательности прививок у нас существует для некоторых категорий наших граждан. Там правда есть такая оговорка — первое — прививка должна быть включена в национальный календарь прививок. При этом это не должно быть по эпидемиологическим показаниям. И для некоторых только категорий граждан она стала условно обязательной, без нее человек не будет допущен к выполнению своих трудовых функций. И обязательность вакцины от ковида пока не существует, потому что она не прошла полный цикл исследований», — сказал депутат.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации. По его мнению, иногда это следует сделать в государственных интересах, в частности, для защиты большинства населения, — пояснил свою позицию Медведев.