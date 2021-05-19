Суд в Петербурге приговорил к 5,5 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна

Его признали виновным в получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 3 года назад. Судья Екатерина Ботанцова также назначила Оганесяну штраф в 20 миллионов рублей. Обвинение просило для бывшего вице-губернатора северной столицы 16 лет лишения свободы.