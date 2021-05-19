Евросоюз откроет границы для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом

Кроме того, приезжающие должны быть привиты одним из препаратов, которые одобрили либо европейский регулятор, либо Всемирная организация здравоохранения. Окончательный список, как пишет газета The New York Times, будет утвержден в пятницу. Российских вакцин среди одобренных Европой или ВОЗ пока нет. В Брюсселе к настоящему времени завершили лишь первый этап экспертизы препарата «Спутник V».