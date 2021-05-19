Перепись населения в России переносится вновь

Соответствующий проект постановления в скором времени будет внесен в правительство, сказали в Росстате. Ранее партия «Единая Россия» предложила провести ее в октябре. Эту инициативу поддержал президент Владимир Путин, сказали агентству ТАСС в Кремле. В свою очередь, Росстат подтвердил, что готов провести перепись осенью. В «Единой России» объясняли свою инициативу тем, что перепись пересекается с кампанией по выборам в Госдуму. В партии считают, что если одновременно по домам пойдут переписчики-агитаторы, то это создаст ненужное напряжение у людей. Ранее перепись уже дважды переносили из-за коронавируса. Основной этап планировали провести с конца августа по конец сентября.