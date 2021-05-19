ТАСС: Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост, передает агентство ТАСС. По словам источника агентства, сегодня он работал последний день в этой должности. О причинах ухода и о том, займет ли Шмаров какой-то иной пост, не сообщается. Год назад из-за назначения Шмарова главным редактором «Ведомостей» часть коллектива уволилась в знак протеста из газеты. Шмаров был назначен новым владельцем газеты.