Исторический дом Басевича сгорел накануне в Петербурге

За здание много лет борются градозащитники, но Смольный отдал его для нужд театра танца Бориса Эйфмана.

Пожар случился в доме №7 на улице Большая Пушкарская. Сообщение о возгорании поступило в 18 часов. Через два с лишним часа огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. Последний раз дом горел буквально месяц назад. Это уже четвертый подобный пожар. Здание пустует десять лет. Доходному дому Басевича больше века. Он находится в аварийном состоянии. С просьбой сохранить дом к губернатору Александру Беглову обращалась внучка первого владельца инженера Иссахара Басевича Марианна Гусева. Сначала дом включили в программу «Молодежи — доступное жилье», и даже потратили несколько миллионов рублей на подготовку к ремонту. Однако два года назад постройку передали театру танца Бориса Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.

Добавим, проект сноса дома Басевича находится в Смольном на доработке.