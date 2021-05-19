Сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля

Как рассказали представители армии обороны страны, с территории Ливана были выпущены 4 ракеты. Под угрозой обстрела оказался, в том числе, город Хайфа. Источник в израильской армии подтвердил, что сейчас ВВС страны атакуют цели, откуда могли быть запущены ракеты. С начала прошлой недели Израиль обстреливают боевики с территории сектора Газа. В ответ армия страны наносит по Газе удары. Сообщается, что в секторе погибли уже более 200 человек. По данным министерства Израиля, на территории страны в результате ракетных обстрелов были убиты, по меньшей мере, десять человек.

