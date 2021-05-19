Саудовская Аравия вводит обязательную вакцинацию для своих граждан

Без прививок их ждет множество серьезных запретов.

В Саудовской Аравии с 1 августа вступает в силу требование быть привитым от коронавируса, чтобы посещать любые правительственные, частные и образовательные заведения. Не вакцинированным гражданам доступ туда закроют. Правило об обязательной вакцинации распространяется на всех, кто хочет посетить мероприятия экономического, коммерческого, культурного, научного и социального характера, а также спортивные и развлекательные, сообщает агентство Reuters. Без прививки от COVID-19 в Саудовской Аравии нельзя будет даже пользоваться общественным транспортом. При этом с 20 мая в стране отменяется семидневный карантин для приехавших иностранцев. Однако они также должны быть привиты от коронавируса и только вакцинами, одобренными в Саудовской Аравии — Pfizer и AstraZeneca.

За все время пандемии в Саудовской Аравии от коронавируса умерли 7188 человек.