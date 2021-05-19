Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации

По его мнению, иногда это следует сделать в государственных интересах, в частности, для защиты большинства населения, — пояснил свою позицию Медведев. Речь идет о соразмерности ценностей. Также зампред Совбеза России считает деструктивным отрицательное мнение о вакцинации. Это наносит колоссальный вред и формирует негативное отношение к прививкам.

