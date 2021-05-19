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17:05, 19 мая 2021

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации

По его мнению, иногда это следует сделать в государственных интересах, в частности, для защиты большинства населения, — пояснил свою позицию Медведев. Речь идет о соразмерности ценностей. Также зампред Совбеза России считает деструктивным отрицательное мнение о вакцинации. Это наносит колоссальный вред и формирует негативное отношение к прививкам.



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