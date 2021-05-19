Политолог и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин получил условный срок 5 лет колонии

Судья Гагаринского суда Москвы Ольга Арбузова также назначила ему штраф 700 тысяч рублей по делу о распространении ложной информации и склонению к участию в массовых беспорядках. Сообщается, что поводом послужили видеоролики, в которых Платошкин критиковал действия властей по борьбе с коронавирусом, а также его призывы протестовать против поправок к Конституции.

Гособвинение просило для него 6 лет лишения свободы. Поддержать политолога, который появлялся в качестве специалиста в ток-шоу на федеральных каналах, сегодня пришло большое количество людей, среди них, в том числе, был музыкант Виктор Салтыков.

Представители Платошкина пока еще не решили, будут ли они обжаловать приговор.