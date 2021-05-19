Власти Саудовской Аравии ужесточают противокоронавирусные меры: с августа тех, кто не привился от коронавируса, не будут пускать в государственные или частные учреждения, они не смогут принимать участия в мероприятиях и пользоваться общественным транспортом, — предупредили в министерстве внутренних дел королевства. Некоторые эксперты называют это фактически принудительной вакцинацией населения. В стране зарегистрировано чуть менее полумиллиона случаев коронавируса, из-за этой инфекции скончались 7 тысяч человек. При этом, как обращает внимание местная пресса, сейчас ситуация с заболеваемостью в Саудовской Аравии заметно хуже, чем она была в начале вакцинации.