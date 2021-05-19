Bloomberg: Ограничения на авиасообщение с Турцией могут смягчить не раньше середины июня

Ограничения на авиасообщение с Турцией могут смягчить не раньше середины июня, — передает американское агентство Bloomberg. По словам высокопоставленного турецкого чиновника, который знаком с ходом недавних переговоров Москвы и Анкары, турецкой делегации не удалось переубедить российскую сторону возобновить полеты в более ранние сроки. Кремль хочет направить специальную комиссию, которая оценит, как турецкие власти борются с пандемией, — пояснил собеседник агентства. Пока что ограничение на полеты из России в Турцию действует до конца мая. О продлении таких мер официально не сообщалось, однако источники газеты РБК говорили о том, что, возможно, эти меры будут действовать до конца июня. В оперативном штабе эту информацию не подтверждали.

