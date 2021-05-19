В Белоруссии уже вторые сутки не выходит на связь вдова основателя интернет-издания TUT.BY Юлия Чернявская

По словам ее родных, предположительно она может находиться в изоляторе белорусского КГБ. Однако, адвокату не предоставляют информацию о местонахождении его подзащитной. Родные Чернявской подчеркивают, что она не располагала никакой информацией о деятельности портала, не является его акционером и не знает никаких внутренних процессов.

Накануне белорусские силовики задержали по меньше мере 13 сотрудников TUT.BY. Сайт интернет-издания был заблокирован. Власти обвинили руководство издания в неуплате налогов, а сам портал — в многочисленных нарушениях закона о СМИ.