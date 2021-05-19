«Левада-центр»: Больше половины москвичей поддерживают возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку

Больше половины москвичей поддерживают возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку и только четверть жителей города выступают против такого шага, — следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром». Из тех, кто за возвращение памятника, почти половина ответили, что считают необходимостью сохранение истории и только четверть признались в симпатиях к основателю ВЧК. Большинство тех, кто против установки, назвали Дзержинского преступником, палачом и убийцей. В начале года московские власти запустили интернет-голосование, где предложили выбрать памятник кому следует поставить на Лубянке – Дзержинскому или князю Александру Невскому. Позже мэр Сергей Собянин остановил процедуру, объяснив это тем, что она раскалывает общество. Российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.