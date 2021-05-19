Политолог Николай Платошкин приговорен к пяти годам колонии условно

Судья Гагаринского суда Ольга Арбузова признала его виновным по статьям о призывах к массовым беспорядкам и о публичном распространении заведомо ложной информации. Также Платошкина оштрафовали на 700 тысяч рублей. При назначении наказания судья учла смягчающие обстоятельства, — говорится в постановлении. Представители политолога и лидера движения «За новый социализм» сказали, что пока не решили, будут ли обжаловать приговор.
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