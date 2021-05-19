Редакция «Новой газеты» оштрафована на 200 тысяч рублей за статью Татьяны Юрасовой о возможных провокациях на митингах

Редакция «Новой газеты» оштрафована на 200 тысяч рублей за статью Татьяны Юрасовой о возможных провокациях на протестных митингах. Главному редактору издания Дмитрию Муратову назначен штраф в размере 60 тысяч. Решение вынес судебный участок мирового судьи №359 в Басманном районе. Сам материал был удален по требованию Роскомнадзора в день публикации 23 января.