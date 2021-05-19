Дмитрий Медведев не исключил введение обязательной вакцинации населения от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России объяснил это интересами государства.

Прививка дело добровольное, с этим Дмитрий Медведев не спорит. Однако он отметил, что бывают ситуации, когда речь идёт о защите подавляющего большинства населения. В этом случае вакцинация может стать общеобязательной, сказал зампред Совета Безопасности на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. Он подчеркнул: государственные интересы здесь важнее принципа добровольности. По словам Медведева, юристам, разработчикам вакцины и медикам придётся ещё ответить на эти вопросы.

Прививки от коронавируса россияне делают неохотно, это не раз отмечали эксперты и СМИ. По данным газеты РБК число тех, кому ввели хотя бы одну вакцину от ковида, за полтора месяца выросло вдвое и приблизилось к 14-ти миллионам. Впрочем, в рамках всей страны это меньше 10-ти процентов. Наиболее активно прививается Чукотка, а вот в регионах Северного Кавказа не горят желанием вакцинироваться. По две дозы вакцины меньше остальных получили жители Кабардино-Балкарии, Чечни, а также Северной Осетии – по несколько процентов в каждом из этих регионов, пишет издание.

Некоторые регионы, включая Москву, не предоставили свежих данных о втором этапе вакцинации, отмечает РБК.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский сказал «Эху Москвы», что россиян не могут заставить делать прививки. Саверский добавил, что в России низкий уровень вакцинации, потому что население не доверяет российским вакцинам.