Суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина

Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Кроме того, судья Ольга Арбузова назначила штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура требовала 6 лет колонии. Платошкину было предъявлено обвинение в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации.

Беспрецедентным называет процесс над Платошкиным депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Шувалова объясняет преследование Платошкина тем, что он, по ее мнению, приобрел слишком большой вес в политике.