Журналиста Рождественского вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили против Навального

Корреспондента «Открытых медиа» Илью Рождественского вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили против политика Алексея Навального. Сегодня утром сотрудники полиции несколько раз звонили в квартиру родителей журналиста, где Рождественский давно не живет. Затем они бросили повестку в почтовый ящик. По этому же делу сегодня получили повестки многие бывшие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые российские власти считают иностранным агентом.

Как отмечают «Открытые медиа», Рождественский никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году сотрудничал с ФБК как внештатный автор и написал один текст за гонорар.

