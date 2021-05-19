Евросоюз разрешит въезд туристам, которые привиты одобренными в ЕС вакцинами

Послы стран ЕС смогли договориться об условиях посещении Евросоюза туристами. Теперь совет ЕС должен одобрить данную рекомендацию, которая пока не носит обязательный характер. Тема открытия границ и получения сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза. Состоится он 25 мая. Вопрос о разрешении посещения стран ЕС туристами при соблюдении определенных требований обсуждается с конца марта. В частности, рассматривается предложение о введении специального пропуска. Документ может включать три категории данных: непосредственно о самой вакцинации, о датах перенесенного коронавируса и о результатах ПЦР-тестов.

Российские вакцины на данный момент не включены в список разрешенных в Евросоюзе.