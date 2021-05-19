Конституционный суд разъяснил, что серию одиночных пикетов не нужно согласовывать с властями

Дело жительницы Казани, которую привлекли к ответственности за такую акцию, отправили на пересмотр.

Конституционный суд указал, что судьи могут привлекать к ответственности организаторов пикетов только в том случае, если они выводят на улицу в рамках одного мероприятия несколько человек одновременно. Но если в серии одиночных пикетов участвует не более одного человека в день, то согласовывать их не нужно. Такое постановление Конституционный суд выпустил по делу жительницы Казани Ирины Никифоровой. В феврале прошлого года она через соцсети организовала протест против строительства мусоросжигательного завода. Серию одиночных пикетов провели у здания правительства Татарстана. Несмотря на то, что каждый день в акции участвовал только один человек, Никифорову привлекли к ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия. Доказать, что такие пикеты не нарушают общественного порядка и не требуют предварительного уведомления, она смогла только в Конституционном суде.

В Петербурге одиночные пикеты находятся под запретом из-за коронавирусных ограничений. Их участникам выписывают штрафы за нарушение противоэпидемических мер.