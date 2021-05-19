Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допускает, что иногда в государственных интересах прививки следует сделать обязательными для защиты всего населения. По оценке Медведева, отрицательные мнения о вакцинации наносят колоссальный вред и задача власти – следить за тем, чтобы это не переходило грань дозволенного и в некоторых случаях «просто вмешиваться в эти процессы».