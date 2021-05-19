По мнению историка Зубова, имя Андрея Сахарова власти пытаются вытеснить из сферы сознания российских граждан

По мнению доктора исторических наук Андрея Зубова, имя Андрея Сахарова власти пытаются вытеснить из сферы сознания российских граждан. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что музей-квартира академика Сахарова в Нижнем Новгороде оказался под угрозой. Ремонт, который должен был закончится к 100летию ученого, до сих пор продолжается, а сотрудники музея стали увольняться.

«Нынешняя политика кремлевских властей абсолютно противоположна всему тому, о чем мечтал и чему отдал большую часть своей жизни Сахаров — борьбе за человека. Он был великим гуманистом. В его проекте конституции говорилось, что человек мерило всех ценностей — не государство, какие-то социальные группы, классы, идеология, а именно человек, который должен иметь право на жизнь, право на свободу, свободную слово и защиту. Нынешняя российская власть не гуманна по сути. Для нее человек — расходный материал, он для нее средство для того, чтобы сохранить свою власть, свое господство и свое богатство. И идеология всячески помогает убеждать людей, что этот, а не Сахаровский, правильный путь. Поэтому имя Сахарова пытаются вытеснить из сферы сознания российских людей. Поэтому и закрывается музей. Уверен, что они будут пытаться переименовать улицы, которые названы в память ученого», — сказал А.Зубов.

По мнению историка, объективно будущее России с проектом Сахарова, а не с нынешней власти Кремля, которой придется в скором времени многое пересматривать в своей политике.