Нынешний директор музея-квартиры Сахарова в Нижнем Новгороде рассказала, почему мемориал не откроется к юбилею ученого

Нынешний директор музея-квартиры Сахарова в Нижнем Новгороде Ерышева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, почему мемориал не откроется к столетнему юбилею ученого.

Как стало известно, музей-квартира Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде накануне 100-летия ученого оказался под угрозой. Сейчас он закрыт на ремонт, который обещали закончить к столетию советского ученого, а сотрудники музея стали увольняться.

По словам Е.Ерышевой, ремонтные работы в музее проходят в соответствии с графиком.

«Дело в том, что деньги выделяют вначале года, а сейчас уже май. Нужно было подготовить проекты, согласовать с нижегородскими сметами, отыграть аукционы. Мы отыгрывали 2 аукциона: первый у нас немножко не получился, была жалоба, и аукцион вернули в начало. А 17 апреля заключен контракт с исполнителем, и мы в графике выполняем работу», — рассказала директор.

Е.Ерышева отметила, что, по словам строителей, ремонт закончится 30 июня, а на общественном собрании в середине июня обсудят будущий контент музея.

«У нас по графику 46 дней, но поскольку были длинные праздники — 10 дней, то строители поставили дату — окончание ремонта к 30 июня. В середине июня у нас назначены общественные слушания, дату мы дополнительно объявим. И там мы соберем людей и будем обсуждать контент, которым будет наполнен музей. Будет сохранена вся история. И при этом у нас в этом году добавляются рассекреченные документы «Росатома», он нас поддерживает», — рассказала она.

По словам директора, музей-квартира будет аутентичной, в ней больше не будут проходить временные выставки. «Потому что 30 лет музей нарушал законодательство и квартире были организованы временные выставки, что испортило интерьер квартиры, обои, и сейчас мы это все восстанавливаем, и больше теперь такого не будет, потому что мемориал — это не выставочная территория, в мемориале нельзя хранить хлам», — подчеркнула Е.Ерышева.

На вопрос, почему из музея увольняются сотрудники, директор ответила:

«Потому что надо работать по-новому, работы стало больше, а люди не привыкли работать. И не все сотрудники уволились, а три человека. Просто музей не очень большой. У нас уволилось три человека, а работы у нас на 33 человека. Люди не готовы работать от звонка до звонка, а только с 10 утра до 16 и уходить домой спокойно», — отметила Е.Ерышева.