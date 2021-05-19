Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию об отставке министра по делам семьи Франциски Гиффей, которую обвинили в плагиате при написании диссертации. Ранее Гиффей отказалась от ученой степени доктора наук, чтобы, по ее словам, избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической деятельности и своей партии.