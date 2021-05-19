Франция распространила среди членов Совбеза ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Франция распространила среди членов Совета безопасности ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, — сообщают израильские СМИ. Проект был подготовлен французской стороной после переговоров с президентом Египта и королем Иордании.

Стоит напомнить, что палестино-израильский конфликт уже четыре раза обсуждался в Совбезе и все четыре раза США блокировали проекты заявлений генсека ООН с призывами к прекращению огня.

Американская пресса, в частности, газета «Политико» утверждает, что США убедили Израиль отказаться от наземной операции в Газе. По данным информированных источников, Израиль был в шаге от вторжения.