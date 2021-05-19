Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом сообщения о застройке территории «РЖД Арены» и переезде футбольного клуба «Локомотив». По словам Собянина, в Москве возрождаются старые и строятся новые стадионы, «РЖД Арена» и окружающий ее спортивный комплекс должны не сноситься, а развиваться.

