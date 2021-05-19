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14:37, 19 мая 2021

В СК передали IP-адреса пользователей, которые пытались разместить фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Организаторы проекта «Бессмертный полк-онлайн» сообщили, что передали в Следственный комитет IP-адреса пользователей, которые пытались разместить фото нацистских преступников на сайте шествия. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева. По ее словам, наказание за подобные действия ужесточено вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Штрафы возросли до нескольких миллионов рублей.



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