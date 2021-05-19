Учеников и сотрудников гимназии №40 в Казани эвакуировали из-за угрозы одного из школьников взорвать учебное заведение, — сообщили в городской мэрии. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружено. По данным Управления образования, этот ученик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.