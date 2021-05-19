Евросоюз намерен смягчить правила въезда для граждан третьих стран, привившихся от коронавируса, — подтверждает Еврокомиссия. Когда это решение вступит в силу, пока неизвестно. В Брюсселе подчеркивают, что вакцина должна быть одобрена в ЕС. Российская вакцина «Спутник» в их число не входит.