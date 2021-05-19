Госдума сегодня проголосовала единогласно за выход России из Договора по открытому небу

Депутаты поддержали инициативу Владимира Путина. Президент России неоднократно говорил, что это ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

Отношения двух стран в последнее время очень сложные. Сегодня в Рейкьявике должны встретиться главы внешнеполитических ведомств, Сергей Лавров и Энтони Блинкен. В преддверии этого некоторые американские СМИ написали, что администрация Джо Байдена может снять санкции, которые касаются строительство газопровода «Северный поток-2».

Как пишет портал Axios.com, ссылаясь на неназванные источники в американской администрации, Белый дом не будет применять санкции в отношении учрежденной Газпромом корпоративной структуры Nord Stream 2 AG и ее председателя совета директоров. В скобках издание отмечает, что последний, Матиас Варнинг, является давним другом Владимира Путина и бывшим офицером разведслужб ГДР. Такое решение противоречит с недавним заявлением Госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вашингтон решительно настроен не допустить завершение строительства. В таком же духе еще три месяца назад высказывалась и пресс-секретарь Джен Псаки, назвав Северный поток-2, цитата, “ плохой сделкой”, которая “ раскалывает Евросоюз, делая Украину и Центральную Европу незащищенными от российских махинаций”, конец цитаты. При этом, продолжает портал Axios.com, источники в администрации США утверждают, что приостановка американских санкций означает лишь то, что они могут быть возобновлены в любое время, и цель Байдена и его команды по-прежнему состоит в том, чтобы не допустить начала эксплуатации трубопровода.

Ряд наблюдателей на Западе связывают противоречивость позиций относительно Северного потока-2 в руководстве США с нежеланием Джо Байдена портить отношения с Германией.